Москва27 сенВести.Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном магазине Южно-Сахалинска, идет разборка и пролив конструкций, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Пожарные не допустили распространения огня на соседнее складское помещение, а также на первые этажи цеха по производству мебели и выставочного зала магазинаотмечается в сообщении
В тушении пламени принимали участие 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.