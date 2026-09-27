В МЧС сообщили о ликвидации пожара в мебельном магазине Южно-Сахалинска

Ликвидирован пожар в мебельном магазине Южно-Сахалинска В МЧС сообщили о ликвидации пожара в мебельном магазине Южно-Сахалинска

Москва27 сен Вести.Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном магазине Южно-Сахалинска, идет разборка и пролив конструкций, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Пожарные не допустили распространения огня на соседнее складское помещение, а также на первые этажи цеха по производству мебели и выставочного зала магазина отмечается в сообщении

В тушении пламени принимали участие 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли.