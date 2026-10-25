Возгорание кровли жилого дома на 800 кв. м тушат пожарные на Сахалине

Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в поселке на Сахалине Возгорание кровли жилого дома на 800 кв. м тушат пожарные на Сахалине

Москва25 окт Вести.Пожар в многоквартирном доме в поселке Вахрушев ликвидируют сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба управления ведомства по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

В доме по улице Центральной загорелся балкон на третьем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю.

Самостоятельно эвакуированы 30 человек. Предварительная площадь, пройденная огнем, составляет 800 квадратных метров. Развернуты два пункта временного размещения на базе здания МФЦ и спортивной школы написали в пресс-службе

В ликвидации возгорания участвуют 16 специалистов и шесть единиц техники. Дознаватель МЧС России установит причину возгорания.