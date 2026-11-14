Пожарные МЧС спасли трех человек из горящей многоэтажки в Кургане

В Кургане из горящего дома спасли трех человек Пожарные МЧС спасли трех человек из горящей многоэтажки в Кургане

Москва14 ноя Вести.Пожарные МЧС России спасли из горящего дома в Заозерном микрорайоне Кургана трех человек. Об этом региональное управление ведомства сообщает в MAX.

По данным МЧС, огонь охватил 5 квадратных метров балкона на четвертом этаже многоэтажки. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Огнеборцы МЧС России спасли 3 человек, в том числе 2 детей с помощью масок спасаемого. Еще 27 жильцов, в том числе 4 ребенка эвакуированы говорится в сообщении

Уточняется, что с пламенем боролись 9 специалистов, они привлекли 3 единицы техники.