Москва10 октВести.В деревне Плотникова Курганской области произошел пожар в одном из жилых домов. В результате возгорания пострадали двое жильцов, стало известно из сообщения местного МЧС.
Огонь охватил площадь в 145 квадратных метров.
В результате происшествия травмировано 2 человека, они госпитализированы с ожогаминаписано в национальном мессенджере
Также в ходе тушения было эвакуировано 4 человека.
Предварительной причиной воспламенения жилого помещения называется нарушение правил устройства и эксплуатации электрических сетей. Пожар ликвидирован.