Пятерым детям и их матери удалось спастись в ночном пожаре в курганском селе

В ночном пожаре под Курганом чудом спаслись 5 детей и их мать Пятерым детям и их матери удалось спастись в ночном пожаре в курганском селе

Москва30 сен Вести.В ночном пожаре в селе Мостовское пострадала многодетная мать и один из сыновей, еще четверо детей успели эвакуироваться, сообщает ГУ МЧС по Курганской области в MAX.

В ведомстве уточнили, что горели жилой дом, баня и амбар. Сработал установленный в дальней комнате пожарный извещатель.

Проснувшись от едкого дыма, женщина разбудила пятерых детей. Еще одного ее ребенка на момент возгорания в доме не было.

Старшие помогли младшим выбраться из дома через окно.

Матери стало плохо, она начала терять сознание – ей помог выйти из дома старший 15-летний сын говорится в публикации

Женщина и подросток госпитализированы.

Пламя на 118 квадратах тушили 8 специалистов и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Судя по фотографиям, опубликованным МЧС Курганской области, дом сгорел полностью.