Москва30 сенВести.В ночном пожаре в селе Мостовское пострадала многодетная мать и один из сыновей, еще четверо детей успели эвакуироваться, сообщает ГУ МЧС по Курганской области в MAX.
В ведомстве уточнили, что горели жилой дом, баня и амбар. Сработал установленный в дальней комнате пожарный извещатель.
Проснувшись от едкого дыма, женщина разбудила пятерых детей. Еще одного ее ребенка на момент возгорания в доме не было.
Старшие помогли младшим выбраться из дома через окно.
Матери стало плохо, она начала терять сознание – ей помог выйти из дома старший 15-летний сынговорится в публикации
Женщина и подросток госпитализированы.
Пламя на 118 квадратах тушили 8 специалистов и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Судя по фотографиям, опубликованным МЧС Курганской области, дом сгорел полностью.