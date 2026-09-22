Пожарные спасли из горящего дома в Астрахани двоих детей, младенца и женщину

Пожарные спасли из горящего дома в Астрахани троих детей и женщину Пожарные спасли из горящего дома в Астрахани двоих детей, младенца и женщину

Москва22 сен Вести.Пожарные спасли из горящего дома в Астрахани двоих детей, младенца и женщину. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Пожар вспыхнул днем 22 сентября в одной из квартир дома №13 по ул. Савушкина. Большей части жильцов удалось эвакуироваться самостоятельно, однако несколько человек оказались в ловушке.

Двое детей стояли на балконе в ожидании помощи. Оперативно установив трехколенную лестницу двоих мальчиков эвакуировали … Еще одного младенца вытащили через окно из другой квартиры, его маму при помощи спасательного устройства вывели через подъезд говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Вскоре после спасения людей пожар был полностью потушен. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.