Пожарные спасли трех взрослых и семь детей из горящего дома в Лобне

Из вспыхнувшей пятиэтажки в Лобне спасли 10 человек, в том числе 7 детей Пожарные спасли трех взрослых и семь детей из горящего дома в Лобне

Москва14 сен Вести.Из горящей пятиэтажки в Лобне спасли 10 человек. Об этом сообщает в MAX управление МЧС России по Московской области.

Сообщение о задымлении поступило в 19.54. Горел дом на улице 40 лет Октября. Когда прибыли пожарные, дым валил из окон квартиры на втором этаже, подъезд тоже был сильно задымлен.

Пожарные оперативно организовали спасение людей: звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств из здания спасено 10 человек, в том числе 7 детей. Эвакуировано 12 человек, из них 2 детей говорится в сообщении

Пожар локализовали на площади 16 квадратных метров в 20.41. Спустя минуту, в 20.42, пламя было полностью потушено.

На месте работали 12 человек и 3 единицы техники.