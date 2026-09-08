Бабушка спасла троих внуков во время пожара в жилом доме в Уфе

В Уфе бабушка спасали троих внуков во время пожара Бабушка спасла троих внуков во время пожара в жилом доме в Уфе

Москва8 сен Вести.В Уфе женщина спасла троих внуков во время пожара в жилом доме, в результате никто из находящихся внутри не пострадал. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Башкирии.

Возгорание произошло на улице Сарапульской. Огонь занялся на веранде и быстро распространился, перекрыв путь наружу. В этот момент в комнате находились женщина и трое детей.

В критической ситуации бабушка проявила выдержку и самообладание: оценив обстановку, она открыла окно и через него передала детей соседям, после чего самостоятельно покинула горящий дом. Благодаря своевременным и грамотным действиям женщины никто из находившихся в доме не пострадал говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пламя ликвидировали прибывшие на место спасатели, площадь возгорания составила 63 квадратных метра.

Отмечается, что дом был оборудован пожарным извещателем, который сработал, как только дым проник в помещение.

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.