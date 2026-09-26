В Мордовии женщина и двое детей пострадали при пожаре

Три человека, в том числе дети, пострадали при пожаре в Мордовии В Мордовии женщина и двое детей пострадали при пожаре

Москва26 сен Вести.При пожаре в многоквартирном доме в Чамзинском районе Мордовии пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщает региональное МЧС.

Загорелась одна из квартир на втором этаже. В этот момент внутри находилась семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей говорится в сообщении

Отцу семейства удалось покинуть квартиру через дверь, а женщина с детьми - девочками 5 и 7 лет и десятилетним мальчиком - покинули горящую квартиру через окно.

Женщина и две девочки госпитализированы в больницу с ушибами и отравлением продуктами горения.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров. Всего из дома эвакуировано 22 человека.