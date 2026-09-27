Москва27 сенВести.Пожарные вывели 12 жильцов из горящего многоквартирного дома во Владивостоке, сообщила пресс-служб ГУ МЧС России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании в доме на улице Могилевской поступило накануне в 23.34. Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут.
На момент их прибытия горели личные вещи и мебель в квартире на шестом этаже, в подъезде на верхних этажах наблюдалось сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из отрезанных дымом квартир 12 человекнаписали в пресс-службе
Огонь повредил порядка 20 кв. м в квартире. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
В результате пожара никто не пострадал.