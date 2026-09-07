МЧС: семь человек спасены при пожаре в квартире в девятиэтажке во Владивостоке

Квартира загорелась в девятиэтажке во Владивостоке МЧС: семь человек спасены при пожаре в квартире в девятиэтажке во Владивостоке

Москва7 сен Вести.Специалисты МЧС России спасли семь человек из горящего девятиэтажного дома на улице Калинина во Владивостоке, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.

На момент прибытия пожарных горели вещи в квартире на втором этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Звенья газодымозащитной службы вывели 6 человек, в том числе 2 детей, из вышерасположенных квартир. А также вынесли из горящей квартиры пострадавшего 59-летнего мужчину и передали его медикам скорой помощи отмечается в сообщении

Погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.