Москва7 сенВести.Специалисты МЧС России спасли семь человек из горящего девятиэтажного дома на улице Калинина во Владивостоке, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.
На момент прибытия пожарных горели вещи в квартире на втором этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
Звенья газодымозащитной службы вывели 6 человек, в том числе 2 детей, из вышерасположенных квартир. А также вынесли из горящей квартиры пострадавшего 59-летнего мужчину и передали его медикам скорой помощиотмечается в сообщении
Погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.