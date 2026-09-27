МЧС: семь человек спасли пожарные из горящего дома в камчатском городе Елизово

Пожарные спасли семь человек из горящего дома на Камчатке МЧС: семь человек спасли пожарные из горящего дома в камчатском городе Елизово

Москва27 сен Вести.Сотрудники МЧС эвакуировали семь человек, в том числе троих детей, с верхних этажей горящего дома в городе Елизово Камчатского края, сообщается в MAX-канале ведомства региона.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Школьной. К моменту прибытия пожарных в подъезде стояла плотная дымовая завеса.

Пожарные в спасустройствах вывели на свежий воздух семь человек, проживающих на верхних этажах. Среди спасенных — трое детей. Погибших и пострадавших нет говорится в сообщении

Пожар ликвидирован. Квартира закопчена по всей площади. Предваритильная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.