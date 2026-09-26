В Волгоградской области 2 человека пострадали при пожаре в квартире Двое волгоградцев пострадали при пожаре, вспыхнувшем из-за неосторожного курения

Москва26 сен Вести.В Волгоградской области два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в квартире из-за неосторожного курения. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 26 сентября в 2-комнатной квартире на 1-м этаже дома в городе Волжском.

Соседи вовремя заметили опасность и вызвали пожарных. Горели домашние вещи на 24 квадратах … Предварительная причина — неосторожность при курении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Благодаря пожарным огонь был оперативно потушен.

Двоих пострадавших госпитализировали.