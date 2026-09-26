Москва26 сенВести.В Волгоградской области два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в квартире из-за неосторожного курения. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошел 26 сентября в 2-комнатной квартире на 1-м этаже дома в городе Волжском.
Соседи вовремя заметили опасность и вызвали пожарных. Горели домашние вещи на 24 квадратах … Предварительная причина — неосторожность при куренииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Благодаря пожарным огонь был оперативно потушен.
Двоих пострадавших госпитализировали.