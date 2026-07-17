Москва17 июлВести.Житель города Ачинска получил травмы в результате пожара в квартире, горение произошло из-за неосторожности при курении, сообщается в MAX-канале МЧС Красноярского края.
Возгорание произошло в квартире на улице Кирова на 2 этаже в пятиэтажке. На момент прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление на втором этаже и шел сильный дым из окна квартиры.
В результате пожара травмирован мужчина. Площадь горения составила семь квадратных метровотмечается в сообщении
Огонь тушили девять человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причиной пожара стала неосторожность при курении.