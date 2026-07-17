МЧС: мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Красноярском крае

Мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Красноярском крае МЧС: мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Красноярском крае

Москва17 июл Вести.Житель города Ачинска получил травмы в результате пожара в квартире, горение произошло из-за неосторожности при курении, сообщается в MAX-канале МЧС Красноярского края.

Возгорание произошло в квартире на улице Кирова на 2 этаже в пятиэтажке. На момент прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление на втором этаже и шел сильный дым из окна квартиры.

В результате пожара травмирован мужчина. Площадь горения составила семь квадратных метров отмечается в сообщении

Огонь тушили девять человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причиной пожара стала неосторожность при курении.