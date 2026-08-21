В Курской области при атаках беспилотников ранены три человека

В Курской области в результате атак БПЛА ранены три человека, сгорели два дома В Курской области при атаках беспилотников ранены три человека

Москва21 авг Вести.В Курской области в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Три человека ранены в результате ударов ВСУ написал Александр Хинштейн

В Курском районе после атаки БПЛА загорелись два дома в садовом товариществе. Пострадала супружеская пара - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, акубаротравмы и осколочные ранения. На другом участке пострадал 51-летний мужчина – у него осколочное ранение коленного сустава.

Пострадавших госпитализируют в Курскую областную больницу.

Оба дома полностью сгорели, также зафиксированы повреждения автомобилей.

На местах ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.