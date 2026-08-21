Москва21 авгВести.В Курской области в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Три человека ранены в результате ударов ВСУнаписал Александр Хинштейн
В Курском районе после атаки БПЛА загорелись два дома в садовом товариществе. Пострадала супружеская пара - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, акубаротравмы и осколочные ранения. На другом участке пострадал 51-летний мужчина – у него осколочное ранение коленного сустава.
Пострадавших госпитализируют в Курскую областную больницу.
Оба дома полностью сгорели, также зафиксированы повреждения автомобилей.
На местах ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.