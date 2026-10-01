МЧС: в Магадане пожарные спасли двух мужчин из задымленного подвала

В подвале жилого дома в Магадане произошло сильное задымление подвала МЧС: в Магадане пожарные спасли двух мужчин из задымленного подвала

Москва1 окт Вести.В многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Магадане произошел пожар, сотрудники МЧС из задымленного подвала вывели двух мужчин, сообщается в MAX-канале ведомства региона.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в подвале.

В условиях сильной задымленности пожарные обнаружили и вывели из подвала двоих мужчин, помощь медиков им не потребовалась говорится в сообщении

Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В его ликвидации участвовали 18 пожарных и спасателей, а также 5 единиц спецтехники.