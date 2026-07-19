В Магадане сгорел грузовик, пострадавших нет

МЧС: в Магадане потушили припаркованный грузовой автомобиль В Магадане сгорел грузовик, пострадавших нет

Москва19 июл Вести.В Магадане пожарные потушили припаркованный грузовик, сообщили в региональном главке МЧС. Ночью 19 июля поступило сообщение о возгорании в районе улицы Рабочая, очевидец наблюдали густой черный дым. К месту события прибыли 27 пожарных и 7 единиц техники.

В течение 26 минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет уточнили в пресс-службе МЧС Магаданской области в МАХ

В результате пожара грузовой автомобиль был уничтожен огнем полностью, повреждена дверь кабины рядом стоящей машины и две передние части цистерн. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.