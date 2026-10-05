Троих оренбуржцев спасли на пожаре в Бузулуке

Троих человек спасли на пожаре в Оренбургской области Троих оренбуржцев спасли на пожаре в Бузулуке

Москва5 окт Вести.В Бузулуке огнеборцы спасли троих человек на пожаре, вспыхнувшем на 4-м этаже многоквартирного дома в 1-м микрорайоне. Об этом сообщило МЧС по Оренбургской области.

В ходе тушения огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух трех человек, также 13 человек эвакуировались самостоятельно говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пожар потушен на 10 кв. м. В ликвидации огня участвовали 13 специалистов и три единицы техники.

Предположительная причина произошедшего - аварийный режим работы электрооборудования и электросетей в следствии короткого замыкания.