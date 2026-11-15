Москва15 нояВести.Пожар произошел в жилом доме в Бийске, сообщает МЧС Алтайского края. В результате были спасены 38 человек, в том числе 13 детей.
По данным ведомства, первоначально пожар возник в квартире на первом этаже, площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.
На пожаре были спасены 38 человек, в том числе 13 детей. Детей из зоны задымления выводили звенья газодымозащитной службы. Ещё 7 жильцов эвакуировались самостоятельноговорится в сообщении
Трое взрослых были госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.
В тушении пожара участвовали 30 человек и 9 единиц техники.