МЧС: 38 человек спасены при пожаре в Бийске, среди них 13 детей

Почти сорок человек спасли при пожаре в жилом доме в Бийске МЧС: 38 человек спасены при пожаре в Бийске, среди них 13 детей

Москва15 ноя Вести.Пожар произошел в жилом доме в Бийске, сообщает МЧС Алтайского края. В результате были спасены 38 человек, в том числе 13 детей.

По данным ведомства, первоначально пожар возник в квартире на первом этаже, площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.

На пожаре были спасены 38 человек, в том числе 13 детей. Детей из зоны задымления выводили звенья газодымозащитной службы. Ещё 7 жильцов эвакуировались самостоятельно говорится в сообщении

Трое взрослых были госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.

В тушении пожара участвовали 30 человек и 9 единиц техники.