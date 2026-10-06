В Новосибирске сотрудники МЧС спасли на пожаре трех взрослых и одного ребенка

В Новосибирске при пожаре в жилом доме эвакуированы трое взрослых и ребенок В Новосибирске сотрудники МЧС спасли на пожаре трех взрослых и одного ребенка

Москва6 окт Вести.В многоквартирном доме в Новосибирске вечером, 5 октября, произошел пожар на седьмом этаже, сообщает региональное МЧС.

5 октября в 20:52 на пульт оперативного дежурного на номер 112 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Московская в Октябрьском районе Новосибирска. Через 7 минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место говорится в сообщении

Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств помогли выбраться жильцам из соседних квартир. Всего эвакуировано четыре человека, один из них ребенок.

Самостоятельно из дома смогли выбраться шесть человека, из них пострадали две женщины, которые госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.

По предварительно версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.