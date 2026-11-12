При пожаре в Нижнем Новгороде спасли 43 человек, из них 7 детей

Больше 40 человек спасены при пожаре в Нижнем Новгороде При пожаре в Нижнем Новгороде спасли 43 человек, из них 7 детей

Москва12 ноя Вести.В Нижнем Новгороде пожарными были спасены из горевшего дома 43 человека, в том числе 7 детей, сообщает региональное ГУ МЧС в MAX.

В ведомстве уточнили, что в одной из квартир дома 8 на Юбилейном бульваре произошло возгорание имущества на площади 40 квадратных метров.

Огонь удалось оперативно ликвидировать благодаря быстрым действиям пожарных. Погибших и пострадавших нет, отметили в спасательном ведомстве.

В Нижнем Новгороде огнеборцы спасли 43 человека, включая 7 детей говорится в публикации

Кроме того, в целях безопасности из здания были эвакуированы еще 62 человека, в том числе 6 детей.

Дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину пожара.