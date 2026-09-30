Сотрудники МЧС Нижнего Новгорода потушили возгорание на 30 кв. м в центре города

Пожар произошел в здании в центре Нижнего Новгорода Сотрудники МЧС Нижнего Новгорода потушили возгорание на 30 кв. м в центре города

Москва30 сен Вести.Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в здании на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования написали в пресс-службе

Там уточнили, что пожар был потушен силами 24 специалистов на шести единицах техники.