Москва30 сенВести.Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в здании на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудованиянаписали в пресс-службе
Там уточнили, что пожар был потушен силами 24 специалистов на шести единицах техники.