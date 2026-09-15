Москва15 сенВести.В Новороссийске загорелось здание на улице Пархоменко, на нескольких улицах перекрыто движение, сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийск в мессенджере MAX.
Движение транспорта по улицам Прохорова и Цедрика с пересечения с улицей Дзержинского сейчас будет перекрыто из-за возгорания помещения на улице Пархоменкоотмечается в публикации
На месте происшествия работают 15 спасателей МЧС и 5 автоцистерн. Туда направлены дополнительные водовозки.
По информации местных СМИ, пожар возник в четырехэтажном здании. Причины устанавливаются.