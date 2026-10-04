В Нижегородской области 25 человек эвакуировали из дома с горящей крышей

Из дома в Нижегородской области эвакуировали 25 человек после возгорания крыши В Нижегородской области 25 человек эвакуировали из дома с горящей крышей

Москва4 окт Вести.В рабочем поселке Воротынец загорелась крыша дома, были эвакуированы 25 человек, включая троих детей. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Из дома было эвакуировано 25 человек, в том числе 3 детей пишет ведомство

На месте работали 16 специалистов и 4 единицы техники. Пожарные оперативно потушили пламя, площадь распространения огня составила 6 квадратных метров.

Как выяснилось при проверке, непосредственно перед возгоранием на крыше меняли кровлю. При проведении работ для нагрева битумного материала использовались газовые горелки. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Уточняется, что пожар произошел в субботу, 3 октября.