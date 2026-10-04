В многоэтажке Нижнего Новгорода загорелись 8 квартир на четырех этажах

Больше 40 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Нижнего Новгорода В многоэтажке Нижнего Новгорода загорелись 8 квартир на четырех этажах

Москва4 окт Вести.В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар в многоэтажном доме во 2-м микрорайоне, сообщает областное ГУ МЧС в MAX.

Из дома были эвакуированы 43 человека, в том числе пять детей. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Огонь охватил балконы и имущество сразу в 8 квартирах с 6 по 9 этаж говорится в публикации

Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС Нижегородской области.