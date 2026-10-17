Москва17 октВести.Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в многоквартирном жилом доме на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.
Возгорание возникло в подсобном помещении на 10-м этаже, огонь успел распространиться по площади 5 квадратных метров.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось спасти 8 человек. Еще 30 жильцов, включая 7 детей, были эвакуированы по лестничным маршам в безопасное местоговорится в публикации
Причину возгорания устанавливают специалисты.