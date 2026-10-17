Из горящего жилого дома в Нижнем Новгороде эвакуировали 38 человек

Сотрудники МЧС спасли 38 человек из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде Из горящего жилого дома в Нижнем Новгороде эвакуировали 38 человек

Москва17 окт Вести.Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в многоквартирном жилом доме на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.

Возгорание возникло в подсобном помещении на 10-м этаже, огонь успел распространиться по площади 5 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось спасти 8 человек. Еще 30 жильцов, включая 7 детей, были эвакуированы по лестничным маршам в безопасное место говорится в публикации

Причину возгорания устанавливают специалисты.