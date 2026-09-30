Два человека обратись к медикам из-за шока после пожара в доме в Новокуйбышевске

Два человека в состоянии шока попросили о помощи после пожара в Новокуйбышевске Два человека обратись к медикам из-за шока после пожара в доме в Новокуйбышевске

Москва30 сен Вести.Два человека в шоковом состоянии обратились за медицинской помощью после пожара в пятиэтажке в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар в жилом многоквартирном доме на улице Молодежная, 3 произошел вечером 30 сентября. В настоящее время специалисты ликвидируют возгорание на площади 1000 кв. м.

Двое в скорую обратились, у них шок, повреждений нет сказал собеседник агентства в правоохранительных органах

По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

Установлено, что происходит горение квартиры на пятом этаже с выходом на кровлю. Привлечены 82 специалиста и 28 единиц техники.