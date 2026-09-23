Москва23 сенВести.Несколько квартир загорелись в пятиэтажном жилом доме в Новокуйбышевске Самарской области, для жителей организован пункт временного размещения, сообщили в региональной прокуратуре.

Пожар произошел вечером 23 сентября на улице Свердлова.

В жилом многоквартирном доме 5а на ул. Свердлова произошло возгорание одной из квартир. Пожар перекинулся на иные жилые помещения

сказано в сообщении

Жильцов оперативно эвакуировали, для них организован пункт временного размещения.

По данным надзорного ведомства, никто не пострадал.