Проверка организована после пожара в пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске

Проверка организована после пожара в жилом доме в Южно-Сахалинске Проверка организована после пожара в пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске

Москва12 сен Вести.Проверка организована после пожара в пятиэтажном многоквартирном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Возгорание произошло на ул. Тихоокеанской, 28. Из дома были эвакуированы 150 человек. Спасатели потушили огонь на площади 1441 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка … В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На контроле прокуратуры также находится соблюдение жилищных прав граждан, в том числе на обеспечение их пребывания в пункте временного размещения (ПВР), получение установленных законодательством выплат в связи с произошедшим.

Организован разбор завалов.

ГУ МЧС России по Сахалинской области устанавливает все обстоятельства и причины пожара.