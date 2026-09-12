Москва12 сенВести.Сотрудники МЧС Южно-Сахалинска ликвидировали пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на Тихоокеанской улице. Площадь возгорания достигла 1441 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Своевременно было эвакуировано 150 человек… Площадь возгорания составляет 1441 квадратный метр. Произошло частичное обрушение кровлинаписали в пресс-службе
Пожар ликвидировали силами 33 человек на 11 единицах техники.
Проводится проверка, по результатам которой будет установлена причина возгорания.