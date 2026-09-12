00:38 12 сентября 2026 Екатерина Карпова Происшествия

Сто пятьдесят жителей эвакуировано из горящей пятиэтажки в Южно-Сахалинске Пожар в пятиэтажке почти на 1,5 тыс. "квадратов" ликвидирован в Южно-Сахалинске