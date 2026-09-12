Начался разбор завалов на крыше сгоревшего дома в Южно-Сахалинске Лимаренко: ремонт кровли сгоревшего дома в Южно-Сахалинске начнут в понедельник

Москва12 сен Вести.Ремонт кровли многоквартирного дома на Тихоокеанской улице Южно-Сахалинска, где произошел крупный пожар, начнут в понедельник, сообщил в мессенджере МАХ губернатор области Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Южно-Сахалинска ликвидировали пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на Тихоокеанской улице. Площадь возгорания достигла 1441 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.

Подрядчик приступит к разбору завалов на крыше уже сегодня. Ремонт кровли начнется с понедельника. Поручил завершить работы в течение месяца. Из областного резерва выделили генераторы и тепловые пушки, после просушки квартир люди вернутся в них написал глава региона

Он также уточнил, что по оценкам подрядчиков, на ремонт кровли уйдет порядка месяца. Из областного резерва выделили генераторы и тепловые пушки, после просушки квартир люди вернутся в них.

Комиссия начала оценку ущерба.