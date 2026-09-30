Локализован пожар в пятиэтажке в Новокуйбышевске на площади 1 тыс. кв. метров

В Самарской области локализован крупный пожар в пятиэтажном жилом доме Локализован пожар в пятиэтажке в Новокуйбышевске на площади 1 тыс. кв. метров

Москва30 сен Вести.Пожар в жилом пятиэтажном доме в Новокуйбышевске Самарской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров говорится в сообщении

Уточняется, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 70 человек, в том числе 12 детей. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два человека в шоковом состоянии обратились за медицинской помощью после пожара в пятиэтажке в Новокуйбышевске Самарской области.