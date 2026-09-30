Москва30 сенВести.Минимум два человека пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке на Молодежной улице в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом стало известно SHOT.
Огонь охватил крышу здания.
По информации SHOT, возгорание произошло поздно вечером в многоквартирном доме на Молодежной улице, огонь быстро распространился и охватил всю кровлю дома. По словам очевидцев, пожар начался с одного из балконов на верхнем этажеотмечается в сообщении
На месте работают спасатели, жителей эвакуируют. Предварительно, пострадали два человека из квартир на пятом этаже в разных подъездах. Тушение пожара продолжается.