SHOT: минимум два человека пострадали при пожаре дома в Новокуйбышевске

При пожаре в пятиэтажке в Новокуйбышевске пострадали минимум два человека SHOT: минимум два человека пострадали при пожаре дома в Новокуйбышевске

Москва30 сен Вести.Минимум два человека пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке на Молодежной улице в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом стало известно SHOT.

Огонь охватил крышу здания.

По информации SHOT, возгорание произошло поздно вечером в многоквартирном доме на Молодежной улице, огонь быстро распространился и охватил всю кровлю дома. По словам очевидцев, пожар начался с одного из балконов на верхнем этаже отмечается в сообщении

На месте работают спасатели, жителей эвакуируют. Предварительно, пострадали два человека из квартир на пятом этаже в разных подъездах. Тушение пожара продолжается.