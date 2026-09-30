Пожар на площади 1000 кв. м. тушат в доме в Новокуйбышевске

Площадь пожара в пятиэтажке в Новокуйбышевске составляет 1000 кв. м. Пожар на площади 1000 кв. м. тушат в доме в Новокуйбышевске

Москва30 сен Вести.Пожар в жилой пятиэтажке в Новокуйбышевске охватил площадь 1000 кв. м. Специалисты ликвидируют возгорание, сообщили в МЧС Самарской области в MAX.

Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г.о. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 3 отмечается в сообщении

Установлено, что происходит горение квартиры на пятом этаже с выходом на кровлю.

Привлечены 82 специалиста и 28 единиц техники.

В региональной прокуратуре отметили, что ведомство контролирует установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме и соблюдение прав граждан.

Информация о пострадавших уточняется.