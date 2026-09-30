Москва30 сенВести.Пожар в жилой пятиэтажке в Новокуйбышевске охватил площадь 1000 кв. м. Специалисты ликвидируют возгорание, сообщили в МЧС Самарской области в MAX.
Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г.о. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 3отмечается в сообщении
Установлено, что происходит горение квартиры на пятом этаже с выходом на кровлю.
Привлечены 82 специалиста и 28 единиц техники.
В региональной прокуратуре отметили, что ведомство контролирует установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме и соблюдение прав граждан.
Информация о пострадавших уточняется.