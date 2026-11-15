В Нижнем Новгороде женщина погибла при пожаре в Сормовском районе

Ночной пожар в Нижнем Новгороде унес жизнь женщины, шесть человек спасли В Нижнем Новгороде женщина погибла при пожаре в Сормовском районе

Москва15 ноя Вести.В Нижнем Новгороде в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на платформе MAX.

Глубокой ночью поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода… На месте обнаружена погибшая женщина 1971 года рождения говорится в публикации

Отмечается, что информация о возгорании на улице Федосеенко в Сормовском районе поступила на пульт поздно ночью.

Огонь в квартире на площади 20 "квадратов" тушили 32 специалиста МЧС. Пожарные спасли шесть человек, среди них двое детей. Еще восемь жильцов выбрались из здания самостоятельно.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание с последующим возгоранием в электрической розетке.