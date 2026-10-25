Пожилая женщина была обнаружена мертвой при тушении пожара в Орловской области

В Орловской области при пожаре в квартире дома погибла пенсионерка Пожилая женщина была обнаружена мертвой при тушении пожара в Орловской области

Москва25 окт Вести.В поселке Хомутово Орловской области произошел пожар в квартире многоквартирного дома, который завершился гибелью одного человека. Об этом сообщает региональное МЧС.

Трагическое происшествие произошло в субботу, 24 октября. Огонь возник в квартире на первом этаже.

На момент прибытия пожарных подразделений из комнаты на первом этаже шел дым. … Внутри была обнаружена погибшая 74-летняя женщина написано в канале министерства

В комнате выгорел бытовой мусор, она была закопчена.

Ликвидацией возгорания занимались 5 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники.

Предположительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем от свечи.