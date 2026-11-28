В Курганской области 65-летняя женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме

После пожара в поселке Юргамыш Курганской области нашли тело 65-летней женщины В Курганской области 65-летняя женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме

Москва28 ноя Вести.В поселке Юргамыш Курганской области ночью произошел пожар в квартире в многоквартирном доме. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

В ходе тушения огнеборцы нашли тело 65-летней женщины.

В рабочем поселке Юргамыш загорелась квартира в многоквартирном доме. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 65-летней женщины говорится в публикации говорится в публикации

Еще 14 человек успели выйти на улицу до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Общая площадь возгорания составила 28 квадратных метров. К тушению привлекались 11 специалистов и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.