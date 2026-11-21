Москва21 нояВести.Женщина 65 лет погибла в результате пожара в квартире в Лениногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан в мессенджере МАХ.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире в одной из пятиэтажек по проспекту Шашина на первом этаже. В спальне горели вещи на площади 2 кв. м.
В зале квартиры пожарные нашли человека без сознания. 27-летнего мужчину передали медикам— с диагнозом "отравление продуктами горения" он госпитализирован в Лениногорскую центральную районную больницу.
Еще одну женщину 65 лет сотрудники пожарной охраны вынесли из квартиры, однако медики, к сожалению, констатировали ее смертьнаписали в пресс-службе
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Проводится проверка.