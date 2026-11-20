МЧС: маломобильная женщина погибла при пожаре в Южно-Сахалинске

МЧС: при пожаре в Южно-Сахалинске погибла маломобильная женщина МЧС: маломобильная женщина погибла при пожаре в Южно-Сахалинске

Москва20 ноя Вести.В Южно-Сахалинске в результате пожара в квартире жилого дома погибла маломобильная женщина. Об этом сообщил сахалинский региональный главк МЧС России.

Трагедия произошла на улице Милицейской в квартире на 1 этаже. Очаг находился в гостиной. Очевидцы сообщили, что в помещении проживает маломобильная женщина. На окнах были установлены решетки, специалисты МЧС России вскрыли входную дверь бензорезом. Огнеборцы вынесли женщину на свежий воздух и передали медикам, которые констатировали смерть уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС отметили, что возгорание было на 5 кв. м. Из подъезда эвакуированы 8 человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку по факту гибели женщины при пожаре в Южно-Сахалинске.