Женщина и ее малолетние племянники погибли при пожаре в Красноярском крае

При пожаре в Красноярском крае погибли женщина и ее малолетние племянники Женщина и ее малолетние племянники погибли при пожаре в Красноярском крае

Москва9 ноя Вести.В ночь на 9 ноября в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое ее племянников 3 и 5 лет, а также пострадал мужчина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В ночь с 8 на 9 ноября в поселке Камарчага сгорел жилой дом на площади 72 кв. м. В результате случившегося погибли женщина, 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Дети приехали в гости к тете. Также пострадал мужчина уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Согласно предварительным выводам экспертов, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов, ведущих к обогревателю в прихожей. К ликвидации пожары были привлечены 21 спасатель и шесть единиц техники.