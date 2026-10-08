В Хабаровском крае в пожаре погибли женщина и 4 детей, возбуждено уголовное дело

Женщина и 4 детей погибли в пожаре в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело В Хабаровском крае в пожаре погибли женщина и 4 детей, возбуждено уголовное дело

Москва8 окт Вести.В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом многоквартирном доме погибли женщина и четверо детей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Следствием установлено, что ранним утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на 4 этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти. Общая площадь пожара составила 10 кв. м говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как уточнили в региональном главке МЧС России, в квартире горели домашние вещи.

Пожар ликвидирован за 43 минуты. По предварительным данным, в момент происшествия дома находилась мать и шестеро детей. Двух детей в возрасте 6 и 10 лет успели спасти соседи до прибытия огнеборцев, они доставлены в больницу. Остальные, к сожалению, погибли отмечается в канале ведомства в MAX

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Для установления причин и обстоятельств возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.