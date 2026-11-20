В Хабаровском крае при пожаре погибли двое детей и 19-летний юноша

Двое детей и 19-летний юноша погибли при пожаре в Хабаровском крае В Хабаровском крае при пожаре погибли двое детей и 19-летний юноша

Москва20 ноя Вести.В городе Вяземский в Хабаровском крае при пожаре погибли двое малолетних детей и 19-летний юноша. Об этом сообщил региональный глав МЧС России.

Информация о возгорании поступила спасателям около 2.00 20 ноября. Огонь охватил пристройку к частному деревянному дому и перешел на жилую постройку на улице Смирнова.

По прибытии подразделений было установлено, что происходит факельное горение газового баллона. Пожар полностью ликвидирован в 04.30 на площади 45 кв. м. Из огня смог спастись только 25- летний мужчина, с ожогами рук он доставлен в больницу. При пожаре погибли его двое сыновей 4 и 6 лет и 19-летний брат уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.