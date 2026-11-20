Москва20 нояВести.Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре двоих детей и 19-летнего юноши в городе Вяземский Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Вяземским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту пожара в городе Вяземский возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)говорится в канале хабаровского СК в MAX
Для выяснения точных причин и обстоятельств возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Как сообщалось ранее, пожар произошел 20 ноября около 2 часов ночи. Из огня смог спастись 25- летний мужчина, его двое сыновей 4 и 6 лет и 19-летний брат погибли.