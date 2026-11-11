Москва11 нояВести.Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам пожара в Хабаровском крае, в результате которого пострадали шестеро детей, находившихся дома без взрослых. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
Инцидент произошел в поселке Новостройка 10 ноября. Многодетная мама оставила шестерых детей под присмотром 17-летней дочери и отправилась в гости. Ночью в квартире произошел пожар.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянскому С.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахотмечается в сообщении
Уголовное дело было возбуждено по статье об оставлении в опасности.