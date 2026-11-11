Бастрыкину доложат по делу о пострадавших при пожаре в Хабаровском крае детях

В Хабаровском крае при пожаре пострадали 6 детей, возбуждено дело против матери Бастрыкину доложат по делу о пострадавших при пожаре в Хабаровском крае детях

Москва11 ноя Вести.Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам пожара в Хабаровском крае, в результате которого пострадали шестеро детей, находившихся дома без взрослых. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Инцидент произошел в поселке Новостройка 10 ноября. Многодетная мама оставила шестерых детей под присмотром 17-летней дочери и отправилась в гости. Ночью в квартире произошел пожар.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянскому С.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах отмечается в сообщении

Уголовное дело было возбуждено по статье об оставлении в опасности.