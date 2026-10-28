До суда дошло дело о гибели при пожаре 3-летней девочки в Хабаровске

Дело о гибели при пожаре 3-летней девочки в Хабаровске дошло до суда До суда дошло дело о гибели при пожаре 3-летней девочки в Хабаровске

Москва28 окт Вести.В Хабаровске направлено в суд уголовное дело о гибели при пожаре 3-летней девочки, которую 23-летняя мать оставила ночью одну в квартире с включенной электроплитой. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Местная жительница обвиняется за оставление в опасности ребенка и причинение смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 29 апреля 2026 года в вечернее время хабаровчанка оставила 3-летнеюю дочь одну в квартире с включенной в электросеть плитой на максимальный режим работы, заперла на ключ входную дверь и покинула помещение на длительное время уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В результате ночью в комнате произошло возгорание горючих материалов, от отравления которыми девочка погибла.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Железнодорожного района Хабаровска направлено в суд для рассмотрения по существу.