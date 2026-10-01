Ребенок получил травму в ходе эвакуации из горящего дома в Абакане

Ребенок пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Абакане Ребенок получил травму в ходе эвакуации из горящего дома в Абакане

Москва1 окт Вести.Ребенок госпитализирован с травмой, полученной в ходе эвакуации из многоквартирного дома в Абакане, где горела одна из квартир, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на среду, 30 сентября. К моменту прибытия пожарных квартира на третьем этаже горела на всей площади, огонь также перекинулся на балкон соседей сверху.

Из подъезда самостоятельно эвакуировалось девять человек, среди них три ребенка. Звенья пожарных по лестничным маршам спасли 12 взрослых и 9 детей. Один из детей получил травму и был госпитализирован написали в пресс-службе

Площадь возгорания составила 45 кв. м. Тушение осложнялось наличием мусора в квартире.

Предварительно, пожар начался из-за неосторожности при курении. Точную причину устанавливают дознаватели и эксперты МЧС России.