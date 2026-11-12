После пожара в Москве с гибелью двоих детей и женщины СК завел уголовное дело

СК завел уголовное дело после пожара в Москве с гибелью двоих детей и женщины После пожара в Москве с гибелью двоих детей и женщины СК завел уголовное дело

Москва12 ноя Вести.Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после пожара в Москве, в котором погибли двое детей и женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

По данным следствия, 12 ноября произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного на улице Алтайской в городе Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела женщины и двух малолетних детей уточняется в канале московского СК в MAX

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц).

Согласно данным столичного главка МЧС России, опубликованным в MAX, в квартире горели личные вещи и мебель. Силами пожарных при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей спасены 11 человек, в том числе 5 детей.