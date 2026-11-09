Два человека погибли при пожаре на Очаковском шоссе в Москве

Пожар на Очаковском шоссе в Москве унес жизни двух человек Два человека погибли при пожаре на Очаковском шоссе в Москве

Москва9 ноя Вести.На Очаковском шоссе в Москве загорелась квартира в жилом доме - пожар унес жизни двух человек. Об этом сообщила прокуратура Москвы на платформе MAX.

По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома на Очаковском ш. произошел пожар, в результате которого погибли два человека говорится в публикации

Выяснением причин возгорания занимается Никулинская межрайонная прокуратура, она же контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Работу правоохранителей координирует первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Руслан Кудрявцев.

Что именно стало причиной пожара, станет известно после пожарно-технической экспертизы.