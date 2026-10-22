СК Кузбасса возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в жилом доме

В Кузбассе дети 8 и 9 лет погибли при пожаре, возбуждено дело СК Кузбасса возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в жилом доме

Москва22 окт Вести.В Кемеровской области произошел пожар в жилом доме, который находится в частном секторе Таштагола. При его тушении были найдены тела двух детей, сообщает СК Кузбасса.

Возгорание случилось утром 22 октября.

В ходе тушения пожара в частном жилом доме обнаружены тела двух детей в возрасте 8 и 9 лет написано в канале ведомства

Следователи установили, что в момент воспламенения жилого помещения родителей на месте не было.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.