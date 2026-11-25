Москва25 нояВести.Трагедия произошла в поселке Подюга Коношского района Архангельской области, сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
По данным ведомства, в результате возгорания в частном доме погибли два ребенка пяти и шести лет. Уточняется, что в здании проживала многодетная семья, в которой воспитывались семь детей.
По предварительной информации 25.11.2026 … произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 5 и 6 лет, находившиеся в доме одни без присмотра взрослыхговорится в заявлении прокуратуры в MAX
Сотрудники прокуратуры проводят проверку обстоятельств ЧП, Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.